БАКУ/Trend/ - Из Азербайджана на родину отправлены еще 25 граждан Казахстана, сообщает в четверг Trend со ссылкой на бакинский порт.

В сообщении говорится, что 25 граждан Казахстана, 9 граждан Азербайджана с правом проживания в этой стране и 1 гражданин Грузии, которые оставались в Азербайджане в связи с закрытием границ по причине угрозы распространения пандемии COVID-19, были отправлены вчера на пароме "Меркурий-1" Азербайджанского Каспийского морского пароходства.

В порту они прошли тесты, результаты которых оказались негативными.

Напомним, что с 13 мая текущего года в Казахстане вступили в силу новые правила по пересечению границы в период карантина, поэтому порт Курык возобновил прием местных и иностранных граждан, имеющих разрешение жить в Казахстане.

В мае и июне из бакинского порта было отправлено 53 гражданина Казахстана и 14 граждан других стран.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)