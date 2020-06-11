В спецклассах для одаренных детей в Азербайджане учатся порядка 4 тыс учеников

БАКУ/Trend/ - В настоящее время в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Мингячевире и Ширване порядка четырех тысяч детей учатся в специальных классах, созданных для одаренных детей.

Как сообщили в четверг Trend в министерстве образования, в 2019-2020 учебном году охват этих классов расширился, то есть за этот период было создано еще 102 специальных класса для одаренных детей.

В настоящее время в 82 школах в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Мингячевире и Ширване, а также еще в 47 районах республики действуют 162 класса для одаренных детей.

В Гяндже и Губинском районе созданы спецклассы Республиканского лицея с уклоном к физике, математике и информатике при минобразования, а в Ширване и Шеки - Республиканского лицея с химико-биологическим уклоном при минобразования.

В следующем учебном году в Гяндже, Ширване, Шеки, Губинском и Шамкирском районах будут функционировать пять новых лицеев. Так, в Гяндже и Губинском районе организован Республиканский лицей с уклоном к физике, математике и информатике, а в Ширване, Шеки и Шамкирском районе - с химико-биологическим уклоном. Новые лицеи организованы на базе классов вышеуказанных лицеев в тех регионах.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)