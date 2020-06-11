В дни жесткого карантина в Азербайджане ограничивается деятельность ряда центров "Службы ASAN"

БАКУ/Trend/ - В связи с ужесточением режима карантина на территории Баку, Гянджи, Лянкярана и Сумгайыта, Абшеронского, Евлахского, Исмаиллинского, Кюрдамирского и Сальянского районов с 00:00 14 июня по 06:00 16 июня 2020 года будет ограничена деятельность ряда центров "Службы ASAN" и "ASAN Коммунал".

Как сообщили в четверг Trend в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана, согласно соответствующему постановлению Оперативного штаба при Кабинете министров 14 и 15 июня будет приостановлена деятельность всех центров "Службы ASAN" и "ASAN Коммунал" в Баку, а также ее региональных центров в Сумгайыте, Гяндже и Кюрдамире.

Получить готовые документы граждане смогут в последующие рабочие дни.

Напомним, что с 27 апреля прием граждан в центрах "Службы ASAN" и "ASAN Коммунал" осуществляется при предварительном занятии электронной очереди через мобильное приложение "Служба ASAN", сайт www.asan.gov.az и по телефону "108".

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)