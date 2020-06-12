Двое студентов Бакинской высшей школы нефти были приняты на работу в ведущую швейцарскую компанию ABB

Общество 12 июня 2020 11:30 (UTC+04:00)
Двое студентов Бакинской высшей школы нефти были приняты на работу в ведущую швейцарскую компанию ABB

БАКУ/Trend/ - Студенты Бакинской высшей школы нефти (БВШН) были приняты на работу в бакинский офис компании ABB, являющейся одной из ведущих технологических компаний Швейцарии.

Студенты пятого курса БВШН Парвин Гулиева и Гусейн Наджафов, обучающиеся по специальности «Инженерия по автоматизации процессов», приняли участие в конкурсе, объявленном компанией в январе этого года. Оба студента успешно прошли все этапы собеседования и получили предложения о работе от компании.

П. Гулиева и Г. Наджафов участвовали в течение нескольких месяцев в тренингах, проводимых компанией. За это время они ознакомились с принципами работы компании ABB и освоили основные правила, законы и ценности, принятые в ней.

После успешного завершения студентами тренингов, руководство АВВ приняло решение взять их на работу, несмотря на тот факт, что эти студенты еще не получили дипломы об окончании вуза.

В настоящее время эти студенты работают в Бакинском офисе ABB в качестве инженеров-проектировщиков систем управления и безопасности.

Представительство швейцарской компании ABB в Азербайджане специализируется в основном на производстве оборудования для энергетической индустрии.

Основанная в 1883 году компания ABB, главный офис которой находится в Цюрихе, производит в основном трансформаторы и различные виды электрооборудования. Компания имеет офисы в более чем 100 странах мира. Кроме того компания разрабатывает инженерные решения.

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