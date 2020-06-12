В Азербайджане разрабатываются правила посещения пляжей в период карантина

БАКУ /Trend/ - Система электронной очереди в связи с пляжами разрабатывается исполнительной властью Баку и "Центром развития электронного правительства" Службы ASAN.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба сказал председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев.

По его словам, разрешения будут выдаваться по числу доступных мест на пляжах.

"Как известно, услугами "Службы ASAN" можно воспользоваться, заранее записавшись в электронную очередь. В таком же порядке разрабатывается системы в связи с пляжами", - сказал Мехтиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)