Госкомитет: Необходимо усилить меры по стимулированию женского предпринимательства в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Для развития и стимулирования в Азербайджане женского предпринимательства в регионах необходимо усилить меры по поддержке женщин-предпринимателей в формировании и управлении бизнесом.

Об этом во вторник сказала Trend заместитель заведующего отделом проблем женщин и гендерных вопросов Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Сабина Талышинская.

По ее словам, одним из наиболее важных вопросов расширения прав и возможностей женщин является снижение их экономической зависимости.

Талышинская отметила, что основными проблемами женщин, в частности, жительниц сельской местности, являются ограниченные знания в сфере бизнеса, отсутствие доступа к информации в этой области, финансовые и инфраструктурные трудности.

Представитель Госкомитета отметила, что с 2011 года в рамках Программы развития ООН в Азербайджане реализуется проект технической помощи «Содействие участию в экономической и социальной жизни женщин, проживающих в сельской местности». Цель проекта - обеспечить активное участие женщин и молодежи, проживающих в селах и районах, в экономической жизни, расширение возможностей и навыков для предпринимательства и занятости.

В 2011-2019 годах в рамках проекта было открыто 9 женских ресурсных центров в Билясуварском, Сальянском, Сабирабадском, Нефтчалинском, Масаллинском, Загатальском, Гусарском, Хачмазском районах, а также в Хазарском районе Баку. Целью этих центров является поддержка создания централизованной группы активных женщин, живущих в селах и районах, а также расширение деловых и социальных возможностей сельских жительниц.

По словам Талышинской, благодаря проделанной работе сегодня уже 265 женщин создали свой бизнес. В целом посредством центров создана сильная сеть, насчитывающая более 6 500 женщин.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)