Журнал «Абитуриент» опубликовал условия конкурса по приему в вузы Азербайджана
БАКУ/Trend/ - Во втором номере журнала «Абитуриент» опубликованы полный текст объявления о приеме в вузы на 2020-2021 учебный год и условия конкурса по специальностям вузов, требующим особых способностей, и другая необходимая информация, сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).
В журнале также приведена информация о проходных баллах в вузы в 2019 году, пояснения и рекомендации к некоторым тестовым заданиям, использованным в приемных экзаменах, рассмотрены задания, на которые необходимо было ответить письменно, критерии оценивания, научно-методический анализ и статистические данные.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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