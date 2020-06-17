Журнал «Абитуриент» опубликовал условия конкурса по приему в вузы Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Во втором номере журнала «Абитуриент» опубликованы полный текст объявления о приеме в вузы на 2020-2021 учебный год и условия конкурса по специальностям вузов, требующим особых способностей, и другая необходимая информация, сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

В журнале также приведена информация о проходных баллах в вузы в 2019 году, пояснения и рекомендации к некоторым тестовым заданиям, использованным в приемных экзаменах, рассмотрены задания, на которые необходимо было ответить письменно, критерии оценивания, научно-методический анализ и статистические данные.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)