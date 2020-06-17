МЧС Азербайджана усилило меры безопасности на пляжах

БАКУ/Trend/ - Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана усилило меры безопасности на пляжах страны.

Об этом в среду сказал Trend начальник отдела связей с общественностью и пропаганды Государственной службы по контролю над маломерными судами и спасению на водах МЧС, майор внутренней службы Агшин Алили.

По его словам, эти меры связаны с началом пляжного сезона в стране.

"Как известно, пляжный сезон открылся 16 июня. Несмотря на это, Государственной службой приняты предсезонные меры безопасности. В рамках этих мер дайверы провели подводный осмотр служебных территорий, эти места были очищены, опасные зоны, выявленные в ходе подводных осмотров, были отмечены специальными знаками. В то же время в воде установлены знаки, указывающие границы, за которые заплывать нельзя. Наряду с этим, для повешения осведомленности граждан на территориях также были установлены специальные информативные баннеры, где указаны правила поведения на пляжах.

В связи с началом сезона вся техника и средства структурных подразделений были приведены в готовность. С 15 июня Государственная служба по контролю над маломерными судами и спасению на водах МЧС работает в усиленном режиме", - сказал Алили.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)