ГЭЦ приостанавливает прием граждан в Баку, Гяндже и Лянкяране

БАКУ /Trend/ - В соответствии с постановлением Кабинета министров Азербайджана о введении в некоторых городах и районах ужесточенного режима карантина Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) с 22 июня приостанавливает прием граждан в административных зданиях в Баку, Гяндже и Лянкяране.

Как сообщили в субботу Trend в ГЭЦ, прием граждан в административных зданиях в других городах и районах республики будет осуществляться с 09:30 до 17:00 в порядке электронной очереди, в которую можно записаться на сайте ГЭЦ, за исключением выходных и экзаменационных дней.

Помимо этого, обращения граждан принимаются по номеру 1653, а такжеэлектронному адресу. Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте ГЭЦ, а также посредством страниц этой структуры в социальных сетях Facebook, Instagram, Twitter и Telegram.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)