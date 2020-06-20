Кямран Алиев: Представители СМИ должны зарегистрироваться на портале разрешений

БАКУ/Trend/ - Решением Кабмина Азербайджана деятельность СМИ разрешена.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба сказал начальник отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции, полковник полиции Кямран Алиев, сообщает в субботу Trend.

По его словам, работа представителей СМИ будет разрешена с условием, что они должны зарегистрироваться на портале icaze-e.gov.az , после чего смогут беспрепятственно посещать место работы.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)