Солнечное затмение 21 июня частично можно будет наблюдать и с территории Азербайджана

БАКУ /Trend/ - 21 июня 2020 года, в день летнего солнцестояния, произойдет кольцеобразное солнечное затмение.

Как сообщили в субботу Trend в Шамахинской астрофизической обсерватории имени Насиреддина Туси, затмение начнется в 07:46 и завершится в 13:34. Пик затмения придется на 10:41. Природное явление продолжится пять часов 48 минут.

Затмение лучше всего будет видно с территории стран Африки, стран Юго-Восточной Европы и Азии. Кольцевую фазу затмения можно будет наблюдать в некоторых частях Африки, включая Центральноафриканскую Республику, Конго и Эфиопию, а также в некоторых частях Пакистана, Индии и в Китае.

Солнечное затмение можно будет частично наблюдать и с территории Азербайджана - в период с 08:47 до 11:05, то есть два часа 18 минут.

В обсерватории отметили, что следующее солнечное затмение в 2020 году произойдет 14 декабря.

(Текст: Турал Гараджаев)