"Служба ASAN": Около 150 тыс сообщений не были подтверждены в силу неправильно введенного текста

БАКУ/Trend/ - В первый день ужесточенного режима карантина, введенного с 21 июня по 5 июля на территориях Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана, Евлаха, Масаллы, Джалилабада и Абшеронского района, в силе остаются 690 330 активных разрешений для 47 427 государственных и частных организаций, в том числе, для физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без создания юридического лица, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Госагентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям.

Для получения разрешения на выход из дома граждане отправили на номер 8103 511 419 SMS, из которых 149 177 (29 %) были отправлены с неправильным текстом, поэтому не были подтверждены.

В течение одной минуты было подтверждено 99,4% SMS.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)