Управление мусульман Кавказа возвращает деньги лицам, собиравшимся совершить Хадж

БАКУ/Trend/ - Саудовская Аравия направила уведомление в связи с отменой Хаджа в этом году, сообщили во вторник Trend в Управлении мусульман Кавказа (УМК).

Как сообщили в Управлении, прием документов прекращен, и начался возврат средств лицам, оплатившим паломничество. Деньги, внесенные за Хадж, будут возвращены в полном объеме.

В Управлении добавили, что для совершения Хаджа обратились до 250 человек, из которых до 150 человек сделали оплату. Внесенные средства уже возвращаются.

Отметим, что до введения карантинного режима в Азербайджане для совершения Хаджа обратились более 250 человек.

Прием документов начался с 27 января, а с 24 марта был приостановлен.