Названы районы с самой высокой и самой низкой стоимостью квартир в Баку
БАКУ /Trend/ - Названы районы с самой высокой и самой низкой стоимостью квартир в Баку.
Как сообщил во вторник Trend гендиректор консалтинговой компании MBA Group, эксперт в области недвижимости Нусрат Ибрагимов, самая высокая цена за один квадратный метр жилья в Баку зафиксирована в Сабаильском районе - 6625 манатов.
По его словам, жилье по самой низкой цене можно приобрести в поселке Локбатан Гарадагского района. Здесь цена за квадратный метр жилплощади составляет 402 маната.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)
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