Службы “ASAN xidmət” "ASAN Kommunal" 26 июня работать не будут

БАКУ /Trend/ - 26 июня Центры Службы "ASAN xidmət" и "ASAN Kommunal" работать не будут, сообщает в среду Trend со ссылкой на Госагентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям.

Отметим, что 26 июня в Азербайджане отмечается День Вооруженных сил, и этот день в стране считается нерабочим.