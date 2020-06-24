Службы “ASAN xidmət” "ASAN Kommunal" 26 июня работать не будут
БАКУ /Trend/ - 26 июня Центры Службы "ASAN xidmət" и "ASAN Kommunal" работать не будут, сообщает в среду Trend со ссылкой на Госагентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям.
Отметим, что 26 июня в Азербайджане отмечается День Вооруженных сил, и этот день в стране считается нерабочим.
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