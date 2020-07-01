Минтруда Азербайджана: Лица с инвалидностью получили свыше 10 тысяч единиц реабилитационных средств
БАКУ /Trend/ - В первом полугодии текущего года Протезно-ортопедический реабилитационный центр министерства труда и социальной защиты населения оказал услуги 3 908 лицам с инвалидностью, сообщает в среду Trend со ссылкой на минтруда.
Из них 612 - это лица, ставшие инвалидами, защищая территориальную целостность, независимость и конституционный строй страны.
За указанный период Центр предоставил инвалидные коляски и другие реабилитационные средства лицам с инвалидностью
С января по июнь 2020 года Центр передал лицам с инвалидностью 11 006 единиц реабилитационных средств. Многим такие средства были доставлены на дом.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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