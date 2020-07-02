Началось строительство участка автомагистрали от Астары до границы Ирана (версия 2)

(добавлены подробности, первая версия опубликована в 10:51)

БАКУ /Trend/ - Началось строительство участка автомагистрали Алят-Астара-госграница Ирана, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

Со строительством этого участка будет обеспечено удобное движение автомобилей в Иран и обратно, а также устранен плотный транспортный поток в центре г. Астара, т.е., грузовые автомобили будут направляться в объезд центра города.

Протяженность строящегося участка вышеназванной дороги - 3,05 км (от 204 км дороги).

К строительным работам привлечено более 50 единиц техники и рабочая сила в составе 80 человек.

Строительные работы ведутся с учетом сложных геологических условий территории.

Работы по переносу коммуникаций выполнены на 80%. В настоящее время идет строительство путепровода тоннельного типа протяженностью 30 и шириной 19,5 м. В целом 75% строительных работ уже выполнены.

Эта часть магистрали строится в соответствии с I технической категорией.

Четырехполосную дорогу шириной 26,5 м планируется сдать в этом году.

Отметим, что этот участок автомагистрали будет соединен с автомобильным мостом, строительство которого предусматривается на границе с Ираном. Проект моста уже готов. Он будет трехпролетным при ширине 97,5 м и ширине 30,5 м. Здесь предусмотрены 2 проезжие полосы для автомобилей, две дополнительные полосы для запасного движения, а также два крытых пешеходных перехода шириной 2,5 м.

(Текст: Кямаля Сеидова)