В UNEC продолжается прием иностранцев по всем ступеням образования
В UNEC осуществляется прием иностранных граждан на ступень бакалавра по 22 специальностям, на ступень магистратуры по 56, а по программе MBA по 20 специализациям, а также приемв докторантуру.
В UNEC также организуются подготовительные курсы для иностранцев.
В зависимости от выбора студентов обучение проводится на азербайджанском, английском, турецком и русском языках.
Прием документов иностранцев осуществляется в электронной форме. В соответствии с правилами, иностранцы делая выбор по ступени, специальности и языке обучения, представляют необходимые документы в электронной форме. Кандидаты, отвечающие соответствующим требованиям, получают право на учебу в UNEC.
Прием документов будет проводиться до 31 августа 2020 года.
Подробная информация: http://unec.edu.az/idareetme/international-students/
Для связи: admission@unec.edu.az