В UNEC продолжается прием иностранцев по всем ступеням образования

В UNEC осуществляется прием иностранных граждан на ступень бакалавра по 22 специальностям, на ступень магистратуры по 56, а по программе MBA по 20 специализациям, а также приемв докторантуру.

В UNEC также организуются подготовительные курсы для иностранцев.

В зависимости от выбора студентов обучение проводится на азербайджанском, английском, турецком и русском языках.

Прием документов иностранцев осуществляется в электронной форме. В соответствии с правилами, иностранцы делая выбор по ступени, специальности и языке обучения, представляют необходимые документы в электронной форме. Кандидаты, отвечающие соответствующим требованиям, получают право на учебу в UNEC.

Прием документов будет проводиться до 31 августа 2020 года.

Подробная информация: http://unec.edu.az/idareetme/international-students/

Для связи: admission@unec.edu.az