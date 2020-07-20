В UNEC на ступени бакалавра по II группе открыта новая специальность

В UNEC с 2020-2021 учебного года по II группе специальностей открыта специальность «Международная торговля и логистика».

Бакалавры, получающие образование по специальности «Международная торговля и логистика», в будущем по своей специальности будут владеть теоретическими и практическими знаниями в сфере экономики, бухгалтерии, международной торговли, логистики и в других сферах, имеющих важное значение.

Обучение специальности будет осуществляться на 4 языках (азербайджанский, турецкий, английский и русский) на соответствующих факультетах.

Следует отметить, что в UNEC прием на ступень бакалавра по II группе будет проводиться по специальностям «Финансы», «Бухгалтерия», «Экономика», «Управление бизнесом», «Статистика», «Международная торговля и логистика», «Маркетинг», «Менеджмент» и «Государственное и муниципальное управление».