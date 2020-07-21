В Институт зоологии Азербайджана поступают обращения в связи с созданием лягушачьих хозяйств

БАКУ /Trend/ - В последние годы в Институт зоологии Национальной академии наук Азербайджана поступают обращения в связи с разведением озёрных лягушек (Pelophylax ridibundus).

Об этом в понедельник сказал Trend старший научный сотрудник лаборатории "Сухопутные позвоночные", доктор философии по биологии Гюльбаниз Гасымова.

По ее словам, на основании обращений дано научное заключение для сбора в естественных водоемах размножающихся индивидуумов озерной лягушки с целью разведения их в искусственных водоемах.

Гасымова добавила, что в фауну Азербайджана входят 11 земноводных. Из них шесть видов по различным категориям внесены во второе издание "Красной книги" Азербайджана.

"Самым широко распространенным среди остальных пяти видов является озерная лягушка. В некоторых странах мясо этой лягушки употребляется в пищу. На определенных территориях Турции - в Адане, Афйоне, Балыкесире, Бингёле, Бурсе, Эдирне, Хатае, Мерсине и Ялове законодательством разрешена охота и экспорт лягушек, мясо которых пригодно для употребления в пищу. В постановлении Кабинета министров Об утверждении допустимого "Объема (квоты) на ловлю рыб и прочих водных биоресурсов" и "Распределения по видам ловли объема (квоты) на ловлю рыб и прочих водных биоресурсов" № 104 от 18 марта 2019 года озерной лягушке выделена квота в аквакультурных целях", - сказала Гасымова.

Она добавила, чтобы не нанести ущерб естественному росту популяции озерной лягушки во время сбора необходимо соблюдать численный норматив, не должна быть затронута естественная компактность обитания.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)