В Азербайджане создана электронная информационная система по пищевой безопасности

БАКУ /Trend/ - В рамках выполнения "Государственной программы по обеспечению пищевой безопасности в Азербайджане на 2019-2025 годы" в Автоматизированной информационной системе пищевой безопасности (АИСПБ) по импортным операциям созданы модули "е - обращение" и "регистрация".

Как сообщили в понедельник Trend в Государственном агентстве по пищевой безопасности Азербайджана, обеспечена интеграция информационных баз соответствующих государственных органов с АИСПБ Госагентства через информационную систему Электронное правительство. Таким образом система АИСПБ связана с информационными базами Налоговой службы при Минэкономики, министерства юстиции и Государственного таможенного комитета.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)