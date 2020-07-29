Институт географии: В низменных районах Азербайджана летом наблюдается дефицит водных ресурсов

БАКУ /Trend/ - Засуха в этом году способствует сокращению водных ресурсов в низменных районах Азербайджана, и проблема в этом регионе наиболее выраженна.

Об этом сказал Trend замдиректора Института географии Национальной академии наук Азербайджана, доктор философии по географии Магеррам Гасанов.

По его словам, засуха приводит к снижению влажности и сокращению водных ресурсов. Гасанов отметил, что большинство рек в Азербайджане формируется за рубежом .

"До того, как достичь нашей страны, воды этих рек используются, в результате чего сокращается водность. В летние месяцы этот показатель снижается еще больше. Сокращение водных ресурсов в период, когда потребность в воде наивысшая, оказывает свое негативное влияние на хозяйство, быт. Земледельческие хозяйства в основном расположены в низменных районах. Наибольшая потребность в воде возникает именно в этом регионе. В горных районах потребность в воде в целом удовлетворяется за счет дождевых вод. Поэтому главная задачей является улучшение водоснабжения низменных районов", - сказал Магеррам Гасанов.

Отметим, что наиболее засушливый период на территории страны прогнозируется за временной отрезок до 20 августа. По ожиданиям, засуха больше всего будет наблюдаться в низменных районах. Такая засуха наблюдалась в Азербайджане как в 2010, так и в предыдущие годы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)