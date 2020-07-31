Где и почем в Азербайджане можно приобрести мясо жертвенного скота - СПИСОК

БАКУ /Trend/ - В связи с тем, что в этом году Гурбан байрамы будет отмечаться в условиях пандемии, забой скота, продажа мяса жертвенных животных и прочая подобная деятельность будет осуществляться в Азербайджане иначе, нежели обычно.

Как сообщает в четверг Trend, граждане смогут приобрести мясо жертвенных животных в пунктах продажи, в различных магазинах и через онлайн-платформу министерства сельского хозяйства.

К примеру, в сети супермаркетов Bravo килограмм мяса жертвенного скота продается за 10.99 маната. Скот привозится из Бардинского района, граждане могут приобрести мясо непосредственно обратившись в пункт продажи. Данное предложение в силе 31 июля и первого августа.

В сети супермаркетов "Араз" килограмм мяса живого жертвенного барашка предлагается за 5,89 килограмма. Сюда входит мясо, внутренности и копыта с головой. Мясо предлагается в целом виде, а также в изрубленном на 2 и 4 части. Жертвенные животные привозятся из Бардинского, Бейлаганского, Агджабединского и Имишлинского районов. Также можно заказать жертвенного барашка заранее.

В сети супермаркетов "Рахат" туша забитого и освежеванного барашка весит минимально 15 килограммов, и предлагается за 190 манатов. В эту цену входят внутренности и мясо жертвенного животного. Туша предлагается в целом либо разделанном виде. Животные привозятся из Бардинского, Бейлаганского и Агджабединского районов. Покупатели смогут приобрести мясо только после праздничного намаза.

Граждане, желающие приобрести мясо через онлайн-ярмарки по продаже жертвенных ягнят, реализуемые в рамках проекта «Из села в город», осуществляемого ОАО «Аграрные закупки и снабжение» при министерстве сельского хозяйства, могут записаться в онлайн-очередь, заполнив до 00:00 часов 31 июля соответствующий формуляр на сайте www.qurbanliq.kendden.az. Граждане могут по своему усмотрению выбрать пункт, дату и время, чтобы забрать заказанных овец. Овцы для жертвоприношения предлагаются гражданам в трех категориях в соответствии с весом. Стоимость овцы для жертвоприношения будет рассчитываться исходя из стоимости 11.50 AZN за 1 килограмм. Граждане оплачивают задаток (20 AZN), а остальную часть суммы – при получении в пункте продажи.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)