В нерабочие дни водный оператор Азербайджана будет работать в усиленном режиме
БАКУ /Trend/ - ОАО "Азерсу“ в нерабочие дни в связи с Гурбан байрамы будет работать в усиленном режиме.
Как сообщили в четверг Trend в ЗАО, в связи с этим в аппарате и местных управлениях ОАО будут организованы дежурства. Аварийные бригады и колл-центр "955" будут оказывать гражданам круглосуточное услуги. В эти дни какие-либо запланированные ограничения в водоснабжении не предусмотрены.
Для устойчивого снабжения населения питьевой водой, предотвращения возможных аварийных ситуаций в праздничные дни будут приниматься оперативные меры.
Просьба к потребителям в случае возникновения проблем в связи с водоснабжением и канализационными услугами обращаться в колл-центр ОАО "Азерсу" по телефону 955.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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