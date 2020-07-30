В Азербайджане число вылеченных от коронавируса за сутки достигло рекордной отметки - 673 человека

Общество 30 июля 2020 17:09 (UTC+04:00)
В Азербайджане число вылеченных от коронавируса за сутки достигло рекордной отметки - 673 человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено 339 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 673, скончались три человека, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлено 31 560 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 25 168, скончался 441 человек. Число активных больных - 5 951 человек.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 8 532, в целом – 717 164 теста.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан)

В Азербайджане число вылеченных от коронавируса за сутки достигло рекордной отметки - 673 человека - Gallery Image
В Азербайджане число вылеченных от коронавируса за сутки достигло рекордной отметки - 673 человека - Gallery Thumbnail
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