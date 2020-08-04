ГЭЦ Азербайджана проводит пробные экзамены для 5-11 классов

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана завершил размещение тестовых заданий по каждой теме учебников для 5-11 классов на следующем портале.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на ГЭЦ, студенты или абитуриенты также имеют возможность сдать пробные экзамены по предметам и классам на портале. Участникам экзамена предлагается ответить на 10 тестовых заданий по каждой теме. Кроме того, можно воспользоваться пятью оценочными заданиями по данному классу (предмету).

Отметим, что до начала сентября стоимость участия в пробном экзамене по каждому классу (предмету) составит один манат. Материалы по предмету, по которому была произведена запись на экзамен, активны в течение одного года.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Эльдар Джанашвили)