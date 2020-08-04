Для сохранения позитивной динамики в связи с коронавирусом важно соблюдать правила - депутат

БАКУ /Trend/ - Как известно, пандемия коронавируса продолжается во всем мире. С учетом этого продление режима карантина до 31 августа крайне целесообразно.

Об этом во вторник сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Афет Гасанова.

По ее словам, люди не должны расслабляться по причине смягчения режима карантина.

"Расслабление и несоблюдение правил может привести к росту числа инфицированных. В мире еще нет такой страны, которая полностью отменила карантин. С этой точки зрения продление режима карантина и у нас в стране следует оценивать как правильный шаг и люди должны воспринимать это с пониманием.

Мировая практика показывает, что в случае смягчения карантина вновь разгораются очаги инфицирования. К сожалению, в странах юго-восточной Азии наблюдается третья волна пандемии. Также в странах Европы, Японии растет число повторных заражений. В некоторых странах вновь закрываются границы.

Мы и в Азербайджане становились очевидцами повторной волны распространения вируса. Как известно, благодаря режиму карантина в первое время распространения инфекции в борьбе с ней были достигнуты крайне успешные результаты и число инфицирований было незначительным, однако после послаблений количество зараженных начало расти и правительство было вынуждено повторно ужесточить карантин. Для того чтобы вновь не столкнуться с этой ситуацией, мы вынуждены некоторые время жить в условиях особого режима карантина", - сказала Афет Гасанова.

Депутат сообщила, что в мире все еще не разработан вакцина или препарат, эффективность которых полностью доказана.

"Известно, что вопрос разработки вакцины в мире находится в центре внимания и в Азербайджане. Наша страна налаживает деловые связи с компаниями, разрабатывающими вакцины, в то же время в центре внимания находится вопрос разработки вакцин, которые не имею побочных действий, и в данном направлении ведутся исследования. В различных странах мира активно продолжается работа над разработкой вакцин против коронавируса, и крайне высока вероятность их в массового производства к концу года. С этой точки зрения нам следует выждать определенное время.

В настоящее время в нашей стране наблюдается позитивная динамика в связи с коронавирусом, число излеченных значительно превышает количество новых инфицированных. Для сохранения этой позитивной тенденции и успешного доведения проделанной работы до конца крайне важно проявить как индивидуальную, так и общественную ответственность.

С этой точки зрения для защиты здоровья, своего и наших близких, призываю всех соблюдать медико-профилактические правила, не собираться в общественных местах в группы свыше пяти человек, соблюдать социальную дистанцию, и пользоваться медицинскими масками", - подчеркнула Афет Гасанова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)