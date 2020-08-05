В Азербайджане оглашен порядок работы судов в городах и районах зоны карантинного режима

БАКУ /Trend/ - Верховный суд Азербайджана распространил информацию о мерах,необходимых в в судах с целью пресечения угрозы распространения в стране инфекции коронавируса (COVİD -19).

Как сообщили в среду Trend в Верховном суде Азербайджана, с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения в связи с предотвращением угрозы распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в Азербайджане, Постановления Кабинета Министров № 278 от 4 августа 2020 года, а также ввиду необходимости продолжения подхода, указанного в Постановлении № 6 Пленума Верховного суда Азербайджана от 23 апреля 2020 года, судам в Баку, Джалилабаде, Гяндже, Масаллы, Мингячевире, Сумгайыте, Евлахе, Абшеронском, Бардинском, Геранбойском, Гёкгёльском, Хачмазском и Сальянском районах, где ужесточенный карантинный режим в соответствии с текущей санитарно-эпидемиологической ситуацией продлен до 00:00 31 августа 2020 года, рекомендовано продолжить рассмотрение дел всех категорий в Верховном суде и судах апелляционной инстанции.

С полным содержанием информации можно ознакомиться по ссылке.