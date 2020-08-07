В Азербайджане стартует второй тур конкурса по приему учителей на работу

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 14 августа стартует этап тестовых экзаменов в рамках конкурса по приему учителей на работу.

Об этом в пятницу сообщили Trend в министерстве образования. По данным источника, на данном этапе предусмотрено участие 46 228 кандидатов. Информация о дате и месте проведения экзаменов будет направлена на личные страницы кандидатов.

Тестовые экзамены предусмотрены в 32 экзаменационных центрах в Баку, Гяндже, Сумгайыте, Лянкяране, Масаллы, Ширване, Кюрдамире, Агдаше, Мингячевире, Барде, Агджабеди, Губе, Шамахе, Балакене, Исмаиллы, Агстафе и Товузе. Экзамены продлятся около 18 дней. По специальности кандидатам будет представлено 40, по стратегии обучения и методике - 20 тестовых заданий.

Экзамены будут проведены в соответствии с методическими указаниями "О профилактике коронавирусной инфекции (COVİD-19) во время экзаменов" Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)