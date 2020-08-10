Экс-замначальника ГПС Азербайджана отпущен под домашний арест
БАКУ /Trend/ - По решению Бакинского военного суда бывший заместитель начальника Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана генерал-лейтенант Афган Нагиев отпущен под домашний арест, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Азербайджана.
Отметим, что Нагиев и должностные лица Береговой охраны ранее были задержаны в результате оперативных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности и Генеральной прокуратурой Азербайджана. Против них выдвинуты обвинения по статьям 308 (превышение должностных полномочий), 311.3 (получение взятки в крупном размере) Уголовного кодекса.
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