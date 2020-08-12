Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество в сфере образования (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр образования Эмин Амруллаев встретился с послом Турции в Азербайджане Эрканом Озоралом.

Как сообщили в среду Trend в минобразования, на встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего сотрудничества в сфере образования между Азербайджаном и Турцией.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Эльдар Джанашвили)