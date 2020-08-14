В Азербайджане будет создан совместный кампус вуза и профессиональной школы

БАКУ /Trend/ - В текущем году начнется проектирование совместного кампуса Мингячевирского государственного университета и Мингячевирской профессиональной школы, сообщает Trend со ссылкой на директора Госагентства по профессиональному образованию Парвиза Юсифова.

По его словам, в настоящее время проводится ряд работ по модернизации материально-технической базы и улучшению инфраструктурного обеспечения учреждений профессионального образования.

Юсифов отметил, что в следующем году планируется передать в распоряжение студентов новую теплицу в Хачмазской профессиональной школе, кузнечную мастерскую в Губинском профессиональном лицее, кузнечную и столярную мастерские в Гахском профессиональном лицее, а также реконструированный Бардинский профессиональный лицей. Также продолжается строительство Джалилабадского Центра профессионального образования и проектирование Лянкяранского Центра профессионального образования.

"В этом году начнутся работы по проектированию совместного кампуса Мингячевирского государственного университета и Мингячевирской профессиональной школы. Это очень важный проект с точки зрения подготовки высококвалифицированных специалистов для отрасли, налаживания сотрудничества между высшими и профессиональными учебными заведениями" - подытожил министр

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст:Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)