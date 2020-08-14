БАКУ /Trend/ - Уголовное дело представителя главы ИВ Евлахского района направлено в суд, сообщили в пятницу Trend в Евлахской районной прокуратуре.

Как отмечается, в ходе проведенного расследования возникли основания для подозрения в том, что представитель главы Исполнительной власти города Евлах по административно-территориальному округу села Гарамамедли Микаил Асадов, злоупотребив служебными полномочиями, присвоил продовольственную помощь малообеспеченным семьям, тем самым нанеся значительный ущерб правам и законным интересам физических и юридических лиц, а также охраняемым законом интересам государства и общества.

Микаилу Асадову шестого августа было предъявлено обвинение по статье 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) УК Азербайджана, и в его отношении решением суда была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Предварительное расследование по уголовному делу было завершено 13 августа 2020 года, и дело было направлено в Евлахский районный суд.

(Текст: Турал Гараджаев)