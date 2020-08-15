Сотрудники полиции находятся на передовой борьбы с коронавирусом в Азербайджане - помощник Президента

БАКУ /Trend/ - Сотрудники полиции находятся на передовой борьбы с коронавирусом в Азербайджане с первых дней пандемии.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает в субботу Trend.

"Сотрудники полиции достойно выполняют свои служебные обязанности. Рискуя своей жизнью, здоровьем, они выполняют свою работу без каких-либо отпусков", - сказал он.

Гаджиев отметил, что в рамках установленных правил осуществляются и проверки. Это делается для того, чтобы не было случаев злоупотребления.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев)