Оперативный штаб о свадебных церемониях в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Проведение свадебных церемоний достаточно трудоемкое дело.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, передает в субботу Trend.

По его словам, деятельность домов торжеств также налогоемкая сфера, и оказывает позитивное влияние на бюджет страны.

"Будем искренни, проведение свадебных церемоний на пользу государству с экономической точки зрения. Но следует учитывать как важный фактор эпидемиологическую ситуацию. В связи с этим вопросом порой выступают с обращениями, в том числе деятели искусства. Свадьбы - это мероприятия, где происходит значительная скученность людей.

Государство берет за основу безопасность людей, хотя это не выгодно с экономической точки зрения. В центре политики азербайджанского государства стоит здоровье людей", - подчеркнул Хикмет Гаджиев.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев)