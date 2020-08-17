Студенты Бакинской Высшей Школы Нефти стали национальными финалистами международного конкурса

Общество 17 августа 2020 11:25 (UTC+04:00)
Студенты Бакинской Высшей Школы Нефти стали национальными финалистами международного конкурса

Студенты Бакинской Высшей Школы Нефти стали национальными финалистами международного конкурса ClimateLaunchPad.

Проект Escanergy, разработанный студентами кафедры «Инженерия по автоматизации процессов» (Айтен Садирова, Агамирза Фаталиев, Гулай Акперова, Фазиль Мамедли), занял второе место среди 10 местных проектов. Таким образом, эти студенты получили право на участие в финале международного конкурса.

Проект Escanergy позволяет снизить потребление энергии в эскалаторах. Устройство представляет собой систему, состоящую из трех колес, которая соединяет два параллельных эскалатора, движущихся в противоположных направлениях. Устройство, принцип работы которого основан на системе фиксированной блокировки, приводит в действие эскалатор за счет энергии, получаемой от массы пассажиров другого эскалатора.

ClimateLaunchpad – это крупнейшая в мире cleantech-программа (чистые технологии), функционирующая в более чем в 50 странах, в этом году в конкурсе принимают участие более 2000 стартапов.

Программа открывает новые возможности для стартапов и авторов идей благодаря своей образовательной структуре и широте охвата.

Конкурс организуется Европейским институтом инноваций и технологий при финансовой поддержке Европейского Союза. Главным организатором и официальным партнером ClimateLaunchpad в Азербайджане является Лаборатория Sil.

В мировом финале команды, отобранные из каждой страны-участницы, проведут презентации для ведущих европейских инвесторов и предпринимателей.

Команда - победитель Гранд-финала получит приз 10 000 евро, а команды, занявшие второе и третье места получат 5 000 евро и 2 500 евро соответственно.

В то же время стартап-проекты, которые займут первые 10 мест в мировом финале, будут приняты в 18-месячную программу Climate-KIC Accelerator, в которой маленькие идеи превращаются в большой бизнес. В рамках этой программы-акселератора каждый проект получает финансовую поддержку в размере 95 000 евро в три этапа.

Студенты Бакинской Высшей Школы Нефти стали национальными финалистами международного конкурса - Gallery Image
Студенты Бакинской Высшей Школы Нефти стали национальными финалистами международного конкурса - Gallery Image
Студенты Бакинской Высшей Школы Нефти стали национальными финалистами международного конкурса - Gallery Thumbnail
Студенты Бакинской Высшей Школы Нефти стали национальными финалистами международного конкурса - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Лавров и Помпео обсудили по телефону инициативу Путина о саммите по Ирану
Лавров и Помпео обсудили по телефону инициативу Путина о саммите по Ирану
Зариф: соседи – это приоритет внешней политики Ирана
Зариф: соседи – это приоритет внешней политики Ирана
В МИД Ирана заявили, что США не вправе требовать вернуть санкции ООН против этой страны
В МИД Ирана заявили, что США не вправе требовать вернуть санкции ООН против этой страны
Loading Bars
Лента новостей
Азербайджан увеличил экспорт газа по маршруту Баку-Тбилиси-Эрзурум Энергетика 11:34
Евро продолжает укрепляться по отношению к манату Финансы 11:26
Студенты Бакинской Высшей Школы Нефти стали национальными финалистами международного конкурса Общество 11:25
В Азербайджане существенно выросла добыча газа Энергетика 11:18
SOCAR о проекте поставки газа в высокогорные регионы Грузии Энергетика 11:12
Правительство Беларуси сложило полномочия перед вновь избранным президентом Европа 11:11
Золото и серебро в Азербайджане подешевели Финансы 11:09
Туркменистан закупит телерадиооборудование у известной японской компании Бизнес 11:06
Путь к цифровизации: новые перспективы для Азербайджана Экономика 11:04
Деятельность Минской группы ОБСЕ должна быть пересмотрена - азербайджанский депутат Политика 10:59
Россия и США приобрели авиакеросин туркменского производства Бизнес 10:54
SOCAR Methanol увеличило производство метанола Энергетика 10:51
Компания Israir приостановила полеты в Грецию Израиль 10:34
На некоторых дорогах Баку наблюдаются пробки (ФОТО) Общество 10:31
Не сумев сфальсифицировать происхождение слова "Арсак", армяне подменили его на "Арцах" - ответ историка Пашиняну Политика 10:16
Азербайджан и Хорватия проявляют большой интерес к запуску чартерных рейсов - посол Экономика 10:09
Лавров и Помпео обсудили по телефону инициативу Путина о саммите по Ирану Политика 10:09
Нефть дорожает на ожиданиях по спросу и перед встречами ОПЕК+ Энергетика 10:04
В Азербайджане зафиксирован рост производства пропилена Энергетика 09:57
ZTE выпустит первый в мире 5G-смартфон с камерой под дисплеем Другие страны 09:56
В связи с ливнем снижен скоростной предел на главных магистралях Баку Общество 09:52
Любовь моя – мелодия: Сегодня Муслиму Магомаеву исполнилось бы 78 лет... Культура 09:52
Названо количество казахстанцев, получивших единовременную выплату в период карантина Казахстан 09:30
ЮНКТАД об условиях привлечения крупных инвестиций в Туркменистан Финансы 09:28
Денежные переводы в Грузию продолжают расти Грузия 09:26
На проспекте Гейдара Алиева в Баку произошло ДТП, на дороге образовался затор (ФОТО) Общество 09:24
ВС Армении вновь нарушили режим прекращения огня Политика 09:24
Страховые резервы азербайджанской СК Qala Həyat увеличились Финансы 09:16
Число жертв оползней на юге Индии достигло 58 Другие страны 09:09
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 17 августа В мире 08:55
Абэ обследуется на фоне сообщений о проблемах со здоровьем Другие страны 08:45
Болтон считает, что США не следует добиваться возвращения антииранских санкций ООН США 08:25
«Словенские железные дороги» заинтересованы в развитии сотрудничества с Азербайджаном Экономика 08:18
В Болгарии выявили минимальное за последние два месяца число заражений коронавирусом Другие страны 08:05
337 человек заболели коронавирусом за сутки в Казахстане Казахстан 07:50
В Грузии в июле сократился прожиточный минимум Грузия 07:40
Импортные сплавы в Иране производятся в целях противодействия санкциям США - вице-президент Экономика 07:30
Почеттино может заменить Гвардиолу в «Манчестер Сити» Спорт 07:13
Трамп снова посоветовал использовать непроверенный препарат против коронавируса США 06:57
Конгресс вернется с каникул, чтобы не дать Трампу запретить голосование по почте США 06:35
В Австралии вновь зафиксировали рекордное число смертей из-за коронавируса за сутки Другие страны 06:14
Опрос: Трамп значительно сократил отставание от Байдена по популярности среди избирателей США 05:45
FT: японские власти пытались инициировать слияние Nissan и Honda Другие страны 05:23
Компании Европы оказались под ударом из-за санкций США по Сирии Европа 05:05
Число жертв коронавируса в США превысило 170 тыс. США 04:47
Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в ответ на атаки из сектора Газа Израиль 04:26
В Новой Зеландии из-за коронавируса отложили всеобщие выборы Другие страны 03:55
Месси не покинет футбольный клуб "Барселона" Спорт 03:32
Трое полицейских ранены при стрельбе в Техасе США 03:13
Индийский стриминговый сервис создал аналог запрещенного в стране TikTok Другие страны 02:51
Президент "Барселоны" заявил, что Сетьен покинет пост главного тренера Спорт 02:28
Трамп обрушился с критикой на любимый телеканал США 02:11
"Севилья" обыграла "Манчестер Юнайтед" и вышла в финал Лиги Европы Спорт 01:45
В Казахстане поэтапно ослабят карантинные меры и запустят международное авиасообщение Казахстан 01:23
Более 10 человек погибли в результате нападения боевиков в столице Сомали (Обновлено) Другие страны 00:59
В Москве за сутки умерли 10 пациентов с коронавирусом Россия 00:41
Ронни О'Салливан стал шестикратным чемпионом мира по снукеру Спорт 00:25
Меган Маркл может вернуться в кино В мире 00:03
ВОЗ: Более 267 тыс. заразившихся коронавирусом выявили в мире за сутки В мире 16 августа 23:45
Ракета разорвалась в районе "зеленой зоны" Багдада Другие страны 16 августа 23:28
Казахстан отнесли к странам с малым распространением фейков о коронавирусе Казахстан 16 августа 23:15
Израиль включил Грузию в список «зеленых стран» Грузия 16 августа 23:05
Зариф: соседи – это приоритет внешней политики Ирана Политика 16 августа 23:00
В Италии из-за роста заражений коронавирусом закрыли дискотеки Европа 16 августа 22:47
Байден на 9% опережает Трампа по популярности среди избирателей США 16 августа 22:41
Турция и США договорились продолжить консультации по ситуации в Ливии на уровне экспертов Турция 16 августа 22:26
Пять человек погибли в ДТП в Росии Россия 16 августа 22:22
Около 2 тыс. ливанских врачей пострадали при взрыве в порту Бейрута Арабские страны 16 августа 22:00
В Азербайджане построят новые предприятия по производству сушеной хурмы Бизнес 16 августа 22:00
Компания Signify реализует проекты в Азербайджане, сотрудничая с рядом компаний ИКТ 16 августа 22:00
В Турции за сутки от коронавируса выздоровели 997 человек Турция 16 августа 21:41
В МИД Ирана заявили, что США не вправе требовать вернуть санкции ООН против этой страны Политика 16 августа 21:25
Число случаев коронавируса в Узбекистане превысило 35 тысяч Узбекистан 16 августа 21:23
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 16 августа 21:19
Первая леди Бразилии вылечилась от COVID-19 Другие страны 16 августа 20:55
Из Казахстана морем в Азербайджан отправлено еще 33 человека Азербайджан 16 августа 20:39
В Азербайджане выросла среднемесячная заработная плата Финансы 16 августа 20:00
Французская компания Alstom расширяет сотрудничество с Азербайджаном Бизнес 16 августа 20:00
Экспорт кондитерских изделий из Ирана составил почти 153 миллиона долларов Экономика 16 августа 19:54
В США опровергли желание Трампа встретиться с Путиным США 16 августа 19:41
В муниципалитете Грузии Местия коронавирус потвердился у 43 человек Грузия 16 августа 19:00
НАТО отрицает информацию о наращивании присутствия альянса в Восточной Европе Европа 16 августа 18:40
В Шабране потушен пожар Происшествия 16 августа 18:23
Выросла чистая прибыль Азербайджанской страховой компании AZSIGORTA Экономика 16 августа 18:00
IGB может обеспечить импорт газа из стран Ближнего Востока и Африки Энергетика 16 августа 18:00
Тель-Авив призвал Бахрейн и Оман к нормализации отношений Израиль 16 августа 17:47
Столичные рестораны и бары в Казахстане заработают с 17 августа Казахстан 16 августа 17:31
Глава МИД Израиля сообщил, что договорился с коллегой из ОАЭ о канале прямой связи Израиль 16 августа 17:15
В Азербайджане за последние сутки от коронавируса вылечились 178 человек Общество 16 августа 16:49
В Грузии произошло землетрясение Грузия 16 августа 16:34
Naxçıvan Bank удвоил депозиты в инвалюте Финансы 16 августа 16:00
На месторождение "Бахар" Азербайджана реконструирована производственная инфраструктура Энергетика 16 августа 16:00
Южная Корея и США отложили военные учения из-за коронавируса Другие страны 16 августа 15:49
Скончалась мать экс-министра иностранных дел Азербайджана Общество 16 августа 15:34
В Восточной Грузии остановили строительство газопровода из-за археологических памятников Грузия 16 августа 15:22
В Бангкоке более тысячи активистов собрались на антиправительственную акцию Другие страны 16 августа 15:13
В Иране за последние сутки от COVID-19 умерли 147 человек Общество 16 августа 14:55
Мик Шумахер стал третьим во второй гонке этапа "Формулы-2" в Испании Спорт 16 августа 14:46
Торговая марка Knorr переименует соус из-за дискуссий о расизме Бизнес 16 августа 14:29
Скончался внук Нурсултана Назарбаева Айсултан Казахстан 16 августа 14:28
Все новости