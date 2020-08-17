Студенты Бакинской Высшей Школы Нефти стали национальными финалистами международного конкурса ClimateLaunchPad.

Проект Escanergy, разработанный студентами кафедры «Инженерия по автоматизации процессов» (Айтен Садирова, Агамирза Фаталиев, Гулай Акперова, Фазиль Мамедли), занял второе место среди 10 местных проектов. Таким образом, эти студенты получили право на участие в финале международного конкурса.

Проект Escanergy позволяет снизить потребление энергии в эскалаторах. Устройство представляет собой систему, состоящую из трех колес, которая соединяет два параллельных эскалатора, движущихся в противоположных направлениях. Устройство, принцип работы которого основан на системе фиксированной блокировки, приводит в действие эскалатор за счет энергии, получаемой от массы пассажиров другого эскалатора.

ClimateLaunchpad – это крупнейшая в мире cleantech-программа (чистые технологии), функционирующая в более чем в 50 странах, в этом году в конкурсе принимают участие более 2000 стартапов.

Программа открывает новые возможности для стартапов и авторов идей благодаря своей образовательной структуре и широте охвата.

Конкурс организуется Европейским институтом инноваций и технологий при финансовой поддержке Европейского Союза. Главным организатором и официальным партнером ClimateLaunchpad в Азербайджане является Лаборатория Sil.

В мировом финале команды, отобранные из каждой страны-участницы, проведут презентации для ведущих европейских инвесторов и предпринимателей.

Команда - победитель Гранд-финала получит приз 10 000 евро, а команды, занявшие второе и третье места получат 5 000 евро и 2 500 евро соответственно.

В то же время стартап-проекты, которые займут первые 10 мест в мировом финале, будут приняты в 18-месячную программу Climate-KIC Accelerator, в которой маленькие идеи превращаются в большой бизнес. В рамках этой программы-акселератора каждый проект получает финансовую поддержку в размере 95 000 евро в три этапа.