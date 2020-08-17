В Азербайджане обсуждается подготовка в новому учебному году — минобразования

БАКУ /Trend/ - Состоялась встреча между министром образования Эмином Амруллаевым и членами комитета науки и образования Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал заведующий сектором по связям с общественностью министерства образования Джасарат Валехов.

По его словам, встреча в основном посвящена обсуждению вопросов подготовки к новому учебному году в Азербайджане.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)