В Азербайджане обсуждается подготовка в новому учебному году — минобразования
БАКУ /Trend/ - Состоялась встреча между министром образования Эмином Амруллаевым и членами комитета науки и образования Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.
Как передает в понедельник Trend, об этом сказал заведующий сектором по связям с общественностью министерства образования Джасарат Валехов.
По его словам, встреча в основном посвящена обсуждению вопросов подготовки к новому учебному году в Азербайджане.
(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Лента новостей
Минобороны и Военная прокуратура Азербайджана проводят совместные мероприятия в воинских частях в прифронтовой зоне (ФОТО)
Не сумев сфальсифицировать происхождение слова "Арсак", армяне подменили его на "Арцах" - ответ историка Пашиняну