В Азербайджане обсуждается подготовка в новому учебному году — минобразования

Общество 17 августа 2020 13:50 (UTC+04:00)
В Азербайджане обсуждается подготовка в новому учебному году — минобразования

БАКУ /Trend/ - Состоялась встреча между министром образования Эмином Амруллаевым и членами комитета науки и образования Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал заведующий сектором по связям с общественностью министерства образования Джасарат Валехов.

По его словам, встреча в основном посвящена обсуждению вопросов подготовки к новому учебному году в Азербайджане.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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