Минобразования Азербайджана о правилах организации обучения в новом учебном году (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялась видеоконференция между министерством образования и комитетом по науке и образованию Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend, на конференции обсуждались вопросы, связанные с процессом обучения в образовательных учреждениях в следующем учебном году. На конференции выступил министр образования Эмин Амруллаев.

Министр отметил, что нынешняя ситуация достаточно сложная. Главный вопрос, которому руководство страны уделяет в настоящее время особое внимание - защита здоровья людей. Амруллаев проинформировал о результатах исследований по возможному уровню инфицирования COVID-19, если обучение будет продолжено в обычном режиме.

Он подчеркнул, что важно учитывать фактор передвижения людей, который может создать определенные риски, если образование будет продолжено в обычном режиме.

Министр озвучил предложения института образования по возобновлению деятельности учебных заведений на следующий учебный год. Было отмечено, что проведены исследования по всем формам посещения учебных заведений в «зеленой», «желтой», «оранжевой» и «красной» зонах.

Министр отметил, что рекомендации Института образования предусматривают организацию дистанционного обучения, применение смешанных моделей. Для сведения к минимуму риска заражения планируется осуществить такие меры, как сокращение общего количества учебных дней, количества учебных часов и классов. Было подчеркнуто, что целесообразным является продолжительное нахождение студентов на открытом воздухе с продлением длительности перемен между уроками.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев)