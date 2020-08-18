Эльмар Гасымов обсудил создание специальности "Искусственный интеллект" с ректором Стамбульского технического университета

Состоялась онлайн-встреча ректора Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Эльмара Гасымова с ректором Стамбульского технического университета (ITU) профессором Мехметом Караджа.

Во встрече также приняли участие проректор ITU Алпер Унал, директор Центра искусственного интеллекта и наук Берк Чанберк, декан по международному образованию Йилмаз Аккая.

В ходе встречи обсуждались перспективы сотрудничества между БВШН и ITU в областях образования, искусственного интеллекта, двойных дипломов, обмена студентами и преподавателями.

Состоялся обмен мнениями по компьютерной инженерии, реализации совместных академических программ и созданию специальности "Искусственный интеллект".

На встрече было принято решение об оказании поддержки и обмене опытом в организации онлайн-обучения.

Согласно достигнутому соглашению, отобранные студенты Бакинской высшей школы нефти и Стамбульского технического университета будут иметь возможность получить дипломы обоих учебных заведений.

Отметим, что Стамбульский технический университет – это высшее учебное заведение, специализирующееся в областях инженерии и архитектуры, которое считается одним из ведущих технических университетов мира.