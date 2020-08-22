Верующим рекомендуется проводить обряды Мухаррам дома - Госкомитет Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Верующим рекомендуется совершать обряды Мухаррам в своих домах в окружении близких.

Об этом в интервью Trend сказал председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

По его словам, в условиях сокращения числа инфицированных коронавирусом, смягчения режима карантина в стране в результате принятых мер начались обсуждения, зазвучали призывы по поводу открытия мечетей и даже звучат утверждения, будто правительство Азербайджана заинтересовано в сохранении запрета на массовые мероприятия в мечетях.

"Должен сказать, что отношение к религиозным и духовным ценностям в азербайджанском обществе всегда было однозначно высоким. Вообще, подобные вопросы всегда были предметом внимания и заботы Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Глава государства регулярно подписывает распоряжения, дает указания в связи с созданием условий в поддержку права граждан на свободу вероисповедания в стране, для строительства и ремонта мечетей и святынь, а также для деятельности религиозных общин и религиозных деятелей. Мечети "Тезе Пир", "Аждар бек", "Гаджи Джавад" в Баку, gznybxyst мечети "Lıevf" в Шамахы, "Бибиэйбат", "Имамзаде" в Бардинском районе, историко-религиозный комплекс "Имамзаде" в Гяндже построены или реконструированы за счет государственных средств, и переданы в пользование верующих. Президент Ильхам Алиев ежегодно принимает участием в üthtvjybzö ифтара, организованных Аллахшукюром Пашазаде, а также регулярно встречается с верующими в религиозные праздники и другие знаменательные дни. Под руководством Первого вице-президента Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева организует ифтары в регионах. Тот факт, что первые лица государства во время поездок в регионы, а также визитов за границу посещают святые места имеет особое значение", - подчеркнул Мубариз Гурбанлы.

По его словам, в свете вышесказанного недопустимо представлять решение об ограничении деятельности мечетей вследствие пандемии, как элемент целенаправленной политики азербайджанского государства. Собственно, считает Гурбанлы, когда речь идет о спасении человеческих жизней, превратное толкование контрмер против пандемии, следует рассматривать как порочную предвзятость и безответственность по отношению к обществу. Ошибочные параллели в этом вопросе могут ввести общественность в заблуждение, вызвать путаницу и разногласия среди населения.

"В целом меры изоляции в связи с коронавирусом вводятся не только в Азербайджане. Во многих уголках мира, в том числе в мусульманских странах, в рамках мер по борьбе с пандемией COVID-19 закрыты места поклонения либо запрещены массовые религиозные церемонии. В соседних странах - Турции, Иране, Грузии и России также были введены строгие меры изоляции, которые и сейчас продолжаются в различных формах. Мечети и другие святилища в Иране были закрыты с марта, а в Турции - с апреля. В мае и июне в условиях снижения числа инфицированных коронавирусом в этих странах мечетям поэтапно разрешили функционировать, соблюдая определенные правила. Однако в настоящее время в этих странах наблюдается рост числа инфицированных, что вызывает обеспокоенность экспертов, и начаты дискуссии о повторном введении строгих мер изоляции. В другой мусульманской стране, Ираке, который важен для верующих Азербайджана, в рамках борьбы с коронавирусом по всей стране вводятся ограничения на проведение массовых религиозных церемоний в святых местах и ​​мечетях. Влиятельные религиозные деятели и богословы этой страны, в обращении к верующим в связи с месяцем Мухаррам, рекомендовали им проводить религиозные обряды дома в кругу семьи, соблюдать правила санитарной гигиены", - сказал Мубариз Гурбанлы.

Он добавил, что за последние декады в Азербайджане резко снизилось количество людей, инфицированных коронавирусом и начался процесс постепенного смягчения правил карантинного режима.

"Однако в течение последних трех дней количество инфицированных вновь увеличилось. Исходя из этих колебаний и опыта других стран эксперты советуют не расслабляться. В настоящее время не считается целесообразным открывать такие места, как крупные торговые центры, места поклонения, где массово собираются люди. Оперативный штаб продлил карантинный режим в Азербайджане до 31 августа. Вынесение решения об отмене запрета на деятельность мест поклонения до истечения этого срока не ожидается", - подытожил Мубариз Гурбанлы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)