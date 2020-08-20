Дети шехидов в проекте "Привет солдату" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В его невинном взгляде не видно горечи осиротевшего сына. Он еще мал. По мере взросления он осознает, кем был его отец. Он с гордостью будет слышать слова "Ты - сын шехида!". Когда он прочувствует всю боль утраты , это славное имя шехида притупит ее, вольет в него любовь к жизни, вселит воинственный дух. А сегодня, для боевых товарищей его отца, для всего общества он "аманат" - дитя шехида, которое следует беречь как зеницу ока.

Как передает в четверг Trend, к военно-патриотическому социальному проекту "Привет солдату", реализуемому Государственным комитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана при поддержке Фонда Гейдара Алиева и Министерства обороны, присоединился сын еще одного шехида. Это Мухаммед - сын Эльшада Донмаз оглу Мамедова, военнослужащего-сверхсрочника, героически погибшего во время армянской провокации, совершенной в направлении Товузского района 12 июля этого года. Боевые товарищи и родители шехида предстали перед фотообъективом с его сыном на руках. Это воплощение силы нашей армии и единства с народом, блестящее проявление почитания к духу наших шехидов, отдавших жизни во имя священного дела, яркий пример заботы об их семьях.

На встрече доблестных военнослужащих азербайджанской армии с семьей шехида присутствовали и официальные лица Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев. Они поблагодарили родных и близких шехида Эльшада Мамедова за участие в продолжающейся уже долгое время военно-патриотической акции.

Дети погибших в боях в товузском направлении шехидов - генерал-майора Полада Гашимова и полковника Ильгара Мирзаева также участвуют в проекте "Привет солдату". Их фотографии с воинским приветствием были опубликованы в социальных сетях.

Напомним, что военно-патриотический проект "Привет солдату", реализуемый с начала этого года, демонстрирует доверие различных слоев общества к Верховному Главнокомандующему и солидарность с личным составом вооруженных сил Азербайджана. Участники проекта коллективно или по отдельности делают фото с воинским приветствием и делятся им в своих аккаунтах в социальных сетях, отмечая хэштеги #esgeresalam #dovletgacqinkom. Количество людей, присоединившихся к проекту, уже перевалило за сто тысяч. В рамках проекта также был организован флешмоб "Привет солдату", турнир по футзалу и конкурс тематических сочинений. Желающие принять участие в проекте могут сделать фото с воинским приветствием и поделиться им в социальных сетях с хэштегом #esgeresalam.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)