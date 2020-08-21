Полиция в Баку в рамках особого режима карантина усилила контроль в местах проведения вступительных экзаменов (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Очередные вступительные экзамены в Баку были организованы в соответствии с условиями пандемии и требованиями особого режима карантина.
Как сообщили в пятницу Trend в Главном управлении полиции Баку, для предотвращения массового скопление людей, с целью сокращения контактов в местах проведения экзаменов контролировалось соблюдение социальной дистанции между участниками и использование медицинских масок.
В локациях, где проводились экзамены, службу несли сотрудники полиции и военнослужащие ВВ МВД Азербайджана. Были приняты все необходимые меры для полного и всестороннего обеспечения общественной безопасности, привлечены дополнительные патрульные группы.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Лента новостей
Посольство Азербайджана подготовило поздравительный видеоролик по случаю 29-летия независимости Украины (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: Строительство электростанции «Гобу» - очень важный шаг в укреплении нашего энергетического потенциала
Полиция в Баку в рамках особого режима карантина усилила контроль в местах проведения вступительных экзаменов (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством 330/220/110-киловольтной электроподстанции «Гобу» (ФОТО)
Запущен единый республиканский Центр обработки данных автоматизированной системы учета и контроля электроэнергии
В Азербайджане около 37 процентов учителей из-за возраста входят в группу риска инфицирования коронавирусом COVİD-19
Вестибюли двух станций бакинского метро будут открыты для публичного доступа к платежным терминалами
Реализация Германо-азербайджанской совместной программы развития предпринимательства продолжается в онлайн-режиме