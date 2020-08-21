Оперативный штаб при Кабинете министров проводит брифинг - Прямая трансляция

БАКУ /Trend/ - Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана проводит брифинг для представителей СМИ, сообщает в пятницу Trend.

Принимающие участие в брифинге представители Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) - заведующая отделом по контролю и профилактике заболеваний TƏBİB Ягут Гараева, врач-инфекционист Центральной больницы нефтяников Фаррух Садиров, заведующий реанимационным отделением Учебно-терапевтической клиники Азербайджанского медицинского университета Эмиль Гасымов и директор Джалилабадской районной центральной больницы Эльнур Азадханов отвечают на вопросы журналистов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)