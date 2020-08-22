Бывший депутат Ильхам Алиев и его сват Ровшан Мустафаев арестованы

БАКУ /Trend/ - Бывший депутат Милли меджлиса Ильхам Алиев и его сват Ровшан Мустафаев, устроившие свадьбу во время действия особого карантинного режима, арестованы.

По данным Trend, суд постановил, что нарушившие правила особого карантинного режима Алиев и Мустафаев виновны в совершении проступка, предусмотренного статьей 211.1 Кодекса об административных правонарушениях (Нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов).

Суд назначил каждому из них наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток.