Для усиления борьбы с COVID-19 в Азербайджане проведены мониторинги в 39 участковых пунктах

БАКУ /Trend/ - Рабочая группа при министерстве здравоохранения провела второй по счету мониторинг участковых пунктов, созданных для борьбы с вирусом COVID-19.

Как сообщили в понедельник Trend в министерстве, первый этап процесса был проведен в конце июня параллельно с созданием рабочей группы. Основная цель - организация работы участковых пунктов. После этого осуществлялся контроль над рабочим процессом в участковых пунктах. С целью определения их соответствия установленным правилам были проведены специальные видеомониторинги.

Основной целью второго мониторинга, организованного в период с 25 июля по 15 августа, стало непрерывное просвещение медицинского персонала в связи с вирусом COVID-19, контроль за правильным управлением и качественная координация рабочего процесса, а также профессиональные консультации по выявленным в ходе мониторинга недостаткам, трудностям, конкретным ситуациям и направлениям развития.

В ходе мониторингов особое внимание уделялось проверке здания, его входов и выходов, обеспечению безопасности медицинского персонала, работающего на объекте, проверке отчетов по актам приема - сдачи медикаментов, выделенных участковым пунктам, их размещению на сайте, условиям хранения медикаментов, нанесению бар-кодов и оформлению тестов на COVID-19, функциональность колл-центра 814 и отделов регистрации в поликлиниках.

Результаты мониторинга показали, что участковые пункты, созданные для обеспечения обследования и лечения в домашних условиях бессимптомных пациентов, а также легко переносящих COVID-19, значительно помогли снизить нагрузку на службу неотложной медицинской помощи и стационарные службы, обеспечили оказание населению более качественного обслуживания.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)