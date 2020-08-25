В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 133 человека, выздоровели 86

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за прошедшие выявлено 133 случая инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19, выздоровели 86 человек, скончались двое, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана.

На сегодня в стране выявлено 35 559 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровело 33 190, скончался 521 человек. Число активных больных коронавирусом - 1 848 человек.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)