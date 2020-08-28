В выходные в Баку будет приостановлена работа регулярных и экспресс-автобусов

БАКУ /Trend/ - В выходные дни в Баку будет приостановлена работа регулярных и экспресс-автобусов.

Об этом в пятницу сообщили Trend в Бакинском транспортном агентстве.

Было отмечено, что работа регулярных и экспресс-автобусов приостанавливается в соответствии с правилами особого режима карантина с 00:00 часов 29 августа.

Работа общественного транспорта будет возобновлена с 06:00 часов 31 августа.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)