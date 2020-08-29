С наступлением холодов угроза роста числа заражений коронавирусом растет - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - С наступлением холодов угроза роста числа заражений коронавирусом растет.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель научно-медицинского комитета при правлении TƏBİB Акиф Гурбанов, сообщает в субботу Trend.

Он отметил, что пандемия продолжается, и в мире растет число случаев заражения.

"В Азербайджане ситуация управляемая, и это нас радует. Усиленный карантинный режим постепенно ослабляется. В связи с этим еще больше должны усиливаться защитные меры. Только это может помочь вернуться к прежнему образу жизни. Впереди холода, и есть угроза роста числа заражений. Может возрасти число заражений также гриппом и другими подобными заболеваниями. Для предотвращения такой ситуации проводится работа", - сказал он.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)