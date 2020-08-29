Продолжительность антител у людей, переболевших COVİD-19, пока не известна - TƏBİB
БАКУ /Trend/ - Пока неизвестно, насколько продолжительны антитела, сформировавшиеся у людей, переболевших вирусом COVİD-19.
Об этом на сегодняшнем брифинге сказал председатель научно-медицинского комитета при правлении TƏBİB Акиф Гурбанов, сообщает в субботу Trend.
По его словам, переболевшие коронавирусом, а также те, кто не заболел, должны пользоваться масками: "Лица, перенесшие болезнь в легкой форме или бессимптомно, не должны расслабляться, потому что неизвестно, насколько сформировались антитела в их организме. В данной связи сложно сказать, насколько тяжело они перенесут этот вирус во второй раз. Поэтому они должны пользоваться масками. Все должны объединиться в борьбе с этим вирусом".
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)
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