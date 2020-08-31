Особый карантинный режим в Азербайджане продлен до 30 сентября

БАКУ /Trend/ - Особый карантинный режим, действующий на территории Азербайджана, продлен до 00:00 часов 30 сентября 2020 года, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

С 5 августа в городах и районах, где был введен усиленный карантинный режим, в соответствии с санитарно-эпидемиологической ситуацией были отменены некоторые ограничения и введены послабления.

В соответствии с динамикой заражения коронавирусом и существующей санитарно-эпидемиологической ситуацией города Джалилабад, Гянджа, Масаллы, Мингячевир, Евлах и Бардинский, Геранбойский, Гёкгёльский, Хачмазский, Сальянский районы с 31 августа 2020 года исключаются из зоны усиленного карантинного режима.

В Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, где высоки случаи заражения, некоторые ограничения сохранятся.

Также в стране устранены ограничения по функционированию музеев и выставочных залов.

Разрешено оказание индивидуальных учебных и репетиторских услуг в группах до 10 человек с соблюдением правил особого карантинного режима.

Кроме того, после изучения санитарно-эпидемиологической ситуации будет пересмотрен вопрос о въезде-выезде в районы Азербайджана.

В городах и районах с усиленным карантинным режимом - Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе - в выходные дни не будет работать общественный транспорт.

Движение общественного транспорта будет приостановлено с 00:00 часов 5 сентября по 06:00 7 сентября; с 00:00 часов 12 сентября по 06:00 часов 14 сентября; с 00:00 часов 19 сентября по 06:00 часов 21 сентября; с 00:00 часов 26 сентября по 06:00 часов 28 сентября.

Во избежание новых случаев заражения коронавирусом граждане должны соблюдать требования карантинного режима и медико-профилактических правил, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться медицинскими масками.